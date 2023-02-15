ضحايا الزلزال جنوب تركيا إلى أكثر من 35 ألف شخص

ارتفع عدد ضحايا كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا فجر الإثنين الـ6 من شباط الجاري إلى 35 ألفاً و814 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: “إن 13208 جرحى ما زالوا يتلقّون العلاج، بينما تم إجلاء نحو 195962 شخصاً من المناطق التي ضربها الزلزال حتى الآن”.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 249 ألفاً من أفراد البحث والإنقاذ يعملون حالياً في الميدان.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع أكثر من 32 ألف شخص نتيجة الزلزال في حصيلة غير نهائية.