قديروف يُعلن إرسال المزيد من المساعدات إلى سورية

15-فبراير-2023

غروزني – سانا:

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إرسال المزيد من المساعدات لإغاثة منكوبي ومتضرّري الزلزال في سورية.

ونقلت “سبوتنيك” عن قديروف قوله على موقع تليغرام اليوم: “تم إرسال 36 طناً من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب سورية من خلال الحملة التي نظّمتها جمعية أحمد قديروف، وتضمّنت ملابس شتوية وبطانيات وأغذية أطفال وخيماً وغيرها من المعونات”.

وأضاف قديروف: إن القيادة الشيشانية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية جمعت مساعداتٍ مالية لشراء مساكن مؤقتة لتسعة آلاف أسرة، مشيراً إلى أن بلاده سترسل 72 طناً أخرى من المساعدات الإنسانية إلى سورية في المستقبل القريب.

15-فبراير-2023

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