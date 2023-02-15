كوادر ومنظمات الحزب في الحسكة تواصل جمع التبرّعات للأسر المتضرّرة نتيجة الزلزال 

الحسكة – إسماعيل مطر:

واصلت كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي ومنظماته في الحسكة، عملها الوطني والإنساني في جمع التبرّعات العينية والمالية للأهالي المنكوبين نتيجة الزلزال المدمّر.

من جهتها، قالت الرفيقة تيدورا مراد، أمين فرع طلائع البعث بالحسكة: إن فرع الطلائع بالحسكة مثل جميع المنظمات والنقابات المهنية والاتحادات عمل وفق توجيهات القيادة من خلال تشكيل لجان الإغاثة لجمع التبرّعات العينية والمالية لمنكوبي الزلزال، وتسليم هذه الأموال والمساعدات العينية للجنة الفرعية للإغاثة.

وبيّنت مراد أن هناك إقبالاً كبيراً من الأطفال على جمع التبرّعات، ولا سيما التبرّعات العينية مثل الألبسة وغيرها من المستلزمات، إضافةً إلى تنفيذ العديد من الوقفات التضامنية لأطفال الحسكة تضامناً مع الأسر والأطفال المنكوبين بسبب الزلزال.

بدوره، أكد رئيس اتحاد فلاحي الحسكة، الرفيق عبد الحميد الكركو، أنه “في إطار الجهود المبذولة من أجل جمع التبرّعات العينية والنقدية لأهلنا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وادلب، سارع الفلاحون في الجمعيات والروابط الفلاحية إلى تقديم المساعدات المختلفة، سواء أكانت مساعداتٍ مالية، أم عينية، وهي أقل ما يمكن أن يقدّم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها”.

وأوضح الرفيق نقيب المحامين عبد العزيز جاويش، أن محامي الحسكة ما زالوا يتوافدون إلى مقرّ النقابة للتبرّع بما يستطيعون من أموال للمتضرّرين من الزلزال في المحافظات المنكوبة، مؤكداً أن “فرع النقابة أطلق مبادرة لجمع التبرّعات من واجبه الوطني والأخلاقي والإنساني لأهلنا وأشقائنا في المدن التي تعرّضت للزلزال المدمّر”، متمنياً الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين.