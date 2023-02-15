مشاركة فاعلة للكوادر الحزبية في القنيطرة بإغاثة المنكوبين

القنيطرة – محمد غالب حسين

منذ اللحظات الأولى للكارثة الزلزالية التي داهمت عدة محافظات في الوطن، استنفر الرفاق البعثيون في محافظة القنيطرة على مستوى الفرق والشعب وقيادة الفرع والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، معلنين الجهوزية الكاملة لتقديم الدعم المطلوب والمساندة المرجوة.

واستجابة لتوجيهات القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بادر أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد وليد أباظة لتشكيل لجان لجمع التبرعات المادية والعينية بالتعاون مع محافظة القنيطرة، ونجح الرفاق البعثيون سواء على أرض المحافظة أو في تجمعات أبناء محافظة القنيطرة في محافظات دمشق ودرعا وريف دمشق بجمع المساعدات والمبالغ المادية كتبرعات لصالح المحافظات المنكوبة، وتسيير أربع قوافل من المساعدات العينية حيث رافقها أعضاء قيادة فرع القنيطرة للحزب إلى محافظتي اللاذقية وحلب.

وتحتوي هذه القوافل أكثر من /50/ طناً من المواد الغذائية والألبسة والحرامات وغيرها من المواد اللازمة للمتضررين.

وأكد أمين فرع الحزب أن قوافل المساعدات المتتابعة والتبرعات المالية التي بلغت مئات الملايين، وقامت اللجنة الخاصة التي شكلتها قيادة فرع الحزب ومحافظة القنيطرة بتحويلها إلى حساب اللجنة العليا للإغاثة، استناداً لنظام التحويل المصرفي المعمول به، مشيداً بالدور الكبير للجهات الحزبية والرسمية والشعبية، والأشخاص المتبرعين الذين لبوا النداء من أجل تأمين احتياجات المواطنين المتضررين من المواد الضرورية والعاجلة وللتخفيف ما أمكن من معاناتهم.

من جهته بيّن المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران أن جميع الجهات الحكومية والأهلية مستنفرة بشكل كامل للقيام بواجبها اتجاه أهلنا المنكوبين جراء الزلزال وتقديم يد المساعدة والعون لتجاوز هذه المحنة.