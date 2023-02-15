هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلنت النائب عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

وفي مقطع فيديو على حسابها الشخصي على تويتر، قالت سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة التي عيّنها ترامب في 2017: أنا مرشحة رئاسية، وطالبت الناخبين بالتصويت لجيل جديد من القادة، وانتقدت سجلّ فترة إدارة بايدن ووصفت هذا السجلّ بالمروّع على كل الصعد.

وفي سباقها لتصبح مرشحة الحزب الجمهوري يرجّح أن تواجه هايلي منافساً قادماً مباشرة من ولايتها، هو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت الذي يتوقّع أن يعلن ترشيحه.

ومن المتوقع أن يطلق جمهوريون آخرون بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملاتهم لانتخابات 2024 في الأشهر المقبلة.

وهايلي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود نشأت في بلدة صغيرة في كارولاينا الجنوبية.