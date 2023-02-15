هزات أرضية تضرب مناطق متفرقة من المحيط الهادئ

سجلت اليوم الأربعاء سلسلة هزات أرضية تتراوح قوتها بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ، منها شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية ونيوزيلندا ومملكة تونغا.

وأفاد الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بوقوع زلزال فجر اليوم على بعد 142 كيلومترا من بلدة أوست كامتشاتسك في الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، بلغت قوته 5.8 درجة دون أن يشعر سكان البلدة بآثاره.

وبعد ساعات قليلة أعلنت إدارة الطوارئ المحلية وقوع زلزال آخر بقوة 5.3 درجة على بعد 42 كم شمال شرق نفس البلدة، كان مركزه على عمق 13 كم، وهذه المرة شعر السكان بهزة تصل قوتها 3 درجات، حسب الطوارئ.

وفي وقت لاحق اليوم ضرب زلزال نيوزيلندا، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 5.7 درجة وكان مركزه في مضيق كوك بين الجزيرتين الرئيسيتين في البلاد.

من جانبها، أفادت وكالة الدفاع المدني النيوزيلندية بـ”هزة كبيرة بقوة 6 درجات على عمق 57 كيلومترا وعلى بعد 50 كيلومترا شمال غرب باراباراومو، شعر بها الناس على نطاق واسع في الجزيرة الشمالية”.

لكن السكان أفادوا بأنهم شعروا بالأرض تهتز لمدة تتراوح بين 10 و 20 ثانية، في ما يشبه بـ”مرور قافلة شاحنات عملاقة”.

ووقع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء أيضا قبالة سواحل مملكة تونغا، حسبما أعلن مكتب الجيولوجيا الحكومي في أستراليا.

وذكر أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 140 كم وعلى مسافة 100 كيلومتر شمال عاصمة المملكة مدينة نوكوالوفا التي يقطنها أكثر من 24 ألف شخص.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات ولم يتم التحذير من خطر تسونامي.