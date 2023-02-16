إجازة استثمار لمشروع في قطاع الصناعات الكيميائية

16-فبراير-2023

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة واستخراج الكحول الغذائي والصناعي من المولاس أو الذرة وإعادة تقطير الكحول، وذلك في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص بتكلفة تقديرية 8.4 مليارات ليرة سورية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع سنوياً 1350 طن كسبة ذرة و1500 طن كحول غذائي و105 أطنان كحول صناعي، ومدة تأسيسه 18 شهراً ومن المتوقع له تحقيق 41 فرصة عمل.

وسيسهم المشروع في تغطية حاجة السوق المحلية لمواد تستخدم في كثير من الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية، ولا سيما أن الكحول الغذائي والصناعي يدخل في مجالات عديدة مثل (المعقمات -الكحول الطبي – صناعة الدهانات)، بينما تغطي كسبة الذرة صناعة الأعلاف واستخدامات أخرى.

16-فبراير-2023

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