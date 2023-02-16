الذهب يرتفع محلياً وعالمياً

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية ستة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 356 ألف ليرة، وسعر شراء 355500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 305143 ليرة، وسعر شراء 304643 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ13 مليوناً و325 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ3 ملايين و125 ألف ليرة.

عالمياً، استعادت أسعار الذهب بعض الزخم اليوم مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة مجدداً أبقت على توتر المستثمرين.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 دولاراً للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل كانون الثاني أمس، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1850.20 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 21.77 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.16 دولاراً، وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1479.16 دولاراً.