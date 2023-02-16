“المركزي”: لم يتم تعديل آلية استيفاء “البدل” وإنما توحيد نشرته ونشرة المصارف

إلى ذلك، حدد المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6900 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

ووفقاً للنشرة الصادرة اليوم عن المركزي تم أيضا تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7387.73 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6750 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7235.33 ليرة سورية لليورو الواحد.