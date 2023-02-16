“المركزي”: لم يتم تعديل آلية استيفاء “البدل” وإنما توحيد نشرته ونشرة المصارف
دمشق – سانا:
أعلن مصرف سورية المركزي أنه لم يعدل آلية استيفاء البدل النقدي وفق أحكام المرسوم 31 لعام 2020، حيث بقيت كل الإجراءات السابقة كما كانت، وإنما تم توحيد نشرة البدلات مع نشرة المصارف لأغراض استيفاء المعادل بالليرة السورية في حالات دفع بدل الخدمات الثابتة وفوات الخدمة، وفق أحكام المرسوم أعلاه.
وأشار المركزي في بيان إلى أن هذا التوضيح يأتي لاحقاً للخبر الصحفي المنشور من قبله، والمتضمن إصدار القرار رقم 211/ل-إ والتعميم المرتبط به رقم 455 للعام الجاري اللذين تم بموجبهما إلغاء العمل بنشرة البدلات، لتحل محلها نشرة المصارف.
إلى ذلك، حدد المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6900 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.
ووفقاً للنشرة الصادرة اليوم عن المركزي تم أيضا تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7387.73 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6750 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7235.33 ليرة سورية لليورو الواحد.