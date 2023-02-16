الهلال: للأحزاب الوطنية الجديدة دور محوري في كسر الحصار ورفع العقوبات

دمشق – البعث:

التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هلال الهلال، وفداً ضم عدداً من الأمناء العامين للأحزاب السورية الجديدة، وذلك في مبنى القيادة المركزية للحزب بدمشق.

وأشار الرفيق الهلال في حديثه إلى دور الأحزاب المحوري في المرحلة القادمة على مستوى الميدان السياسي، بما يخص كسر الحصار عن سورية ورفع العقوبات أحادية الجانب عنها، والدور الوطني المناط بهم في هذه الفترة، بعد كارثة الزلزال الذي أثبت أن “الشعب السوري، شعب واحد وشاهدناه يهبّ ليساعد بعضه بعضاً، في مختلف المحافظات”.

وأكد الرفيق الهلال، أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب إلى المحافظات المنكوبة، ولقاءه بالأهالي، خفف من آلام هذا المصاب في نفوس الأهالي.