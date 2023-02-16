توجه نحو الألعاب الفردية في نادي الثعلة

السويداء- زياد عامر

نجح نادي الثعلة في تسجيل اسمه على الخارطة الرياضية من خلال لعبة الكرة الطائرة لفئات الذكور، ممثلاً عن محافظة السويداء بقيادة المدرّب نواف مظلومة، لكن بعد ابتعاد المدرّب دخلت اللعبة في نفق الجمود رغم بعض المحاولات الخجولة لإحيائها، والأمر نفسه ينطبق على كرة القدم للرجال التي غابت بعد عدة محاولات لمغادرة الدرجة الثانية

رئيسُ النادي طارق ذيب كشف لـ”البعث” أسباب تراجع اللعبتين الشعبيتين، مؤكداً أن الإدارة قرّرت الابتعاد عن الألعاب الجماعية لعدم وجود المال اللازم للمشاركات المحلية وتمّ الاتجاه إلى الألعاب الفردية وألعاب القوة.

وأشار ذيب إلى أن التوجّه نحو الألعاب الفردية أتى ثماره، فحقق فريق الكيك بوكسينغ بطولة الجمهورية للأندية بإشراف المدرّبين سامر حماد ومحمود أبو فخر، مضيفاً: تمّ افتتاح مركز تدريبي لكرة اليد بإشراف المدرّبة هنادي حاطوم وتتجه النية لإعادة إحياء لعبة الكرة الطائرة من خلال افتتاح مراكز تدريبية جديدة إذا توفرت الظروف الملائمة، ويبقى الحلم قائماً برؤية (هنغار) يقي الألعاب الجماعية من حرّ الصيف وبرد الشتاء وترميم الصالة الرياضية مع إيجاد استثمارات جديدة.