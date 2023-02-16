فرع جامعة البعث يطلق حملة “راجعين نتعلم”

حمص- البعث

أطلق فرع جامعة البعث للحزب حملة تبرعات عينية تحت عنوان “راجعين نتعلم”، بهدف تأمين اللباس المدرسي والحقائب والقرطاسية دعماً لطلاب المحافظات المتضررة.

أمين الفرع الدكتور فائق شدود أكد أن الهدف من المبادرة تأمين مستلزمات الطالب من (اللباس المدرسي والحقائب والقرطاسية)، تشجيعاً للعودة إلى المدرسة واستئناف التحصيل العلمي، علماً أن الحملة تمتد على يومين (الأربعاء والخميس) من الساعة /9/ صباحاً وحتى الساعة /9/ مساءً.

وأشار أمين الفرع إلى استنفار كوادر الفرع بالجامعة منذ اللحظة الأولى للزلزال المدمّر، من خلال إرسال فرق طبية وتطوعية للإغاثة والإنقاذ إلى المناطق المتضررة وفريق دعم نفسي، ومجموعة من المختصين بالدراسات الهندسية والإنشائية للمباني، لافتاً إلى أن كوادر الفرع في الجامعة على أتمّ الاستعداد لتنفيذ كل المهام الموكلة لهم ضمن خطة الحكومة للانتقال من الخطة الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال إلى خطة العمل المنظمة والمتعلقة بالإغاثة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنى التحتية من النواحي العمرانية والإنشائية والخدمية.

بدوره الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة أكد أهمية هذه الحملة التي جاءت استمراراً للجهود المبذولة من الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لتخطي آثار الزلزال منذ لحظاته الأولى، خاصة وأن الجامعة كانت ومازالت جزءاً من المجتمع وواجبها دعم الأطفال المتضرّرين ليعودوا إلى مدارسهم وتعويض الفاقد التعليمي الذي فاتهم في الفترة الماضية، وتخطي هذه المرحلة بأقل الأضرار النفسية والتعليمية والتربوية لأطفالنا وشبابنا الذين هم أمل ومستقبل الوطن، مطالباً برفع العقوبات الظالمة عن سورية والتي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأهالي المتضررين.

وبيّن عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الدالاتي أن الكليات بادرت لجمع التبرعات العينية لدعم أهلنا المتضررين من الزلزال للتخفيف من معاناتهم، والدفع باتجاه عودة الطلاب إلى مدارسهم ومتابعة تحصيلهم العلمي.