مشاركة عربية منتظرة لمنتخب الركبي

أنهى منتخبنا الوطني للركبي للرجال والسيدات كافة تحضيراته استعداداً للمشاركة في بطولة العرب التي تستضيفها الامارات العربية المتحدة خلال يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

مدرّب منتخبنا الوطني محمد جركو أكد لـ”البعث” أن المشاركة تأتي في ظلّ ظروف صعبة تمرّ جراء الزلزال المدمر، ورغم ذلك لم تنقطع تدريبات المنتخب خلال الفترة الماضية، وقد تأثر بعض اللاعبين واللاعبات من المحافظات الذين تضررت بالزالزال، وكاد الأمر أن يؤدي للاعتذار عن المشاركة، لولا العزيمة والإصرار وموافقة القيادة الرياضية التي أصرّت على المشاركة بالبطولة.

وأضاف جركو: التدريبات كانت تتم بشكل يومي وخاصة لمنتخب الرجال بقيادة المدرّب التونسي ظافر القزاح، حيث لعب المنتخب عدداً من المباريات الودية مع فريق “فيجي”، فخسر مباراتين بنتيجة (24-0) و(5-14) وتعادل في مباراتين بنتيجة (19-19) و(17-17)، والحالة الفنية والبدنية للاعبين جيدة، وينتظر المنتخب مباريات قوية، حيث سيلعب ضمن مجموعة تضمّ كلاً من: تونس والإمارات وفلسطين والسودان، وفي حال حقق مركزاً متقدماً بالمجموعة سيتأهل للدور نصف النهائي.

أما بالنسبة لمنتخب السيدات، فقد أوضح جركو أن التحضيرات كانت بقيادة المدربة الأرجنتينية ماريا كارولينا برافو التي حاولت تحسين المستوى البدني للاعبات قدر المستطاع، وما أثر على التدريب عدم توفر أية مباراة ودية للمنتخب، إضافة لغياب أفضل لاعبة عنه بسبب الإصابة، ويعول على بقية اللاعبات لتحقيق نتيجة جيدة أفضل من النتيجة التي تحققت في البطولة الماضية (المركز الثالث) رغم معرفتنا بصعوبة المهمة، كون البطولة تشارك فيها منتخبات تونس ومصر وليبيا والأردن والإمارات، وهي من الفرق القوية عربياً، وستلعب المنتخبات فيما بينها بنظام الدوري لمرحلة واحدة، والأول والثاني سيلعبان على اللقب، والثالث والرابع سيلعبان لتحديد المركز الثالث.

وتمنى جركو من الجالية السورية في الإمارات الوقوف إلى جانب المنتخبين في البطولة لتشجيعهما على تحقيق نتائج مميزة.

عماد درويش