مصارعتنا تستعد لحضور قوي في البطولة العربية

يواصلُ منتخبنا الوطني للمصارعة معسكره المغلق الذي يقيمه في صالة الفيحاء الرياضية في دمشق، تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والرجال (تحت 23 عاماً) التي ستُقام في السعودية مطلع الشهر المقبل.

رئيسُ اتحاد اللعبة محمد نور الدين العلي أشار لـ”البعث” إلى أن المنتخب انتظم في معسكره منذ حوالي الشهر بإشراف خيرة من المدرّبين في اختصاصي الرومانية والحرة، حيث تجري التدريبات بواقع حصتين، مع وجود أيام للاستشفاء والتقوية، مبيناً أن الجاهزية بدأت ترتفع مع اقتراب موعد البطولة، حيث تمّ وضع خطة للوصول إلى أعلى استعداد قبل التوجّه إلى السعودية.

وكشف العلي أن انتقاء اللاعبين تمّ بعد إجراء تجارب لفئة الناشئين بحضور أعضاء الاتحاد ومجموعة كبيرة من الكوادر الخبيرة، حيث تمّ اختيار الأجهز بعيداً عن أي حسابات غير رياضية، مشدداً على أن اللاعبين المختارين لفئة تحت 23 عاماً هم الأفضل على الساحة المحلية، وجميعهم من أبطال الجمهورية وباب الاختبار والتجارب مازال مفتوحاً، لأن الهدف هو رفع علم الوطن والعودة بغلة وافرة من الميداليات.

وحول الاختلافات عن بطولة العام الماضي التي حقّق فيها منتخبنا نتائج متميزة، أكد العلي أنه من المنتظر أن تكون المنافسة قوية، فالمتوقع أن تشارك أقوى الدول العربية في البطولة مثل مصر والعراق والجزائر، إضافة لوجود بعض الدول التي تطورت في اللعبة مثل تونس والسعودية، منوهاً بأن التفاؤل كبير في حصد عدد من الميداليات رغم أن المهمّة لن تكون سهلة لكن العزيمة والإرادة موجودة، إضافة لتوفر كلّ الظروف المريحة بدعم كبير من المكتب التنفيذي الذي قدّم كلّ ما يلزم ليكون التحضير مثالياً.

المحرر الرياضي