منتخب سورية للركبي يشارك ببطولة العرب في الإمارات العربية المتحدة

يشارك منتخب سورية للركبي ببطولة العرب التي ستنطلق بعد غد في الإمارات العربية المتحدة بفئتي الرجال والسيدات.

ويلعب منتخبنا بفئة الرجال ضمن المجموعة التي تضم منتخبات تونس والإمارات وفلسطين والسودان، بينما يلعب منتخبنا للسيدات بالمجموعة التي تضم منتخبات تونس ومصر وليبيا والأردن والإمارات حيث تقام البطولة بنظام الدوري لمرحلة واحدة.

وتم تدعيم منتخب الرجال باللاعب كريم موسى يوسف 27 عاماً والذي يلعب مع نادي اولد ريتس التشيلي الذي يعد من الأندية المتميزة بالركبي، وحقق معه نتائج ملفتة بالعديد من البطولات المحلية في تشيلي.