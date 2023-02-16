وزير الصحة يبحث مع رئيس الهلال الأحمر الإيراني سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

وبين الدكتور الغباش خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الصحة أهمية دعم المتضررين الذين يقطنون في مراكز الإيواء، وتقديم كل الخدمات الصحية لهم لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض، وإمداد الوزارة بالتجهيزات الطبية كأجهزة الأشعة التي تستخدم في عمليات الجراحة العظمية والإيكو ومستلزمات الجراحة العظمية، إضافة إلى الأدوية.

من جهته أكد كوليوند أن بلاده مستمرة بإرسال المساعدات للمحافظات المتضررة في سورية، وخاصة الإغاثية منها، مشيراً في الوقت نفسه إلى الخبرات والقوى البشرية المدربة والمؤهلة التي تمتلكها في التعامل مع الكوارث بمختلف أنواعها، إضافة إلى التطور الكبير في صناعة الأطراف الصناعية، ما يمكن من إقامة تعاون ونقل الخبرات في هذه المجالات إلى سورية.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة والسفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني ومعاون الشؤون الدولية وحقوق الإنسان في الهلال الأحمر الإيراني بهنام سعيدي، وعدد من المديرين والمعنيين.