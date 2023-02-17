استشهاد 53 مواطناً باعتداء لإرهابيي “داعش” شرق السخنة بريف حمص

استشهد ثلاثة وخمسون مواطناً خلال قيامهم بجمع الكمأة في اعتداء نفّذه إرهابيو تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح له أن جثامين 53 شهيداً وصلت إلى المشفى، حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية بالرأس، مشيراً إلى وجود خمسة إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشظايا في كامل أنحاء الجسم، أجريت لهم الإسعافات اللازمة بمشفى تدمر وتم نقلهم الى مشافي حمص.

وذكر أحد الناجين أن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي قاموا بحرق سيارات المواطنين بالموقع.