السفارة السورية في قبرص تواصل استقبال المعزين بضحايا الزلزال

نيقوسيا – سانا:

قدم ممثل عن وزارة الخارجية القبرصية التعازي بضحايا الزلزال في سورية، وذلك خلال زيارته اليوم مقر السفارة السورية في نيقوسيا، معرباً عن حزن حكومة وشعب قبرص لمصاب الشعب السوري وتعاطفهم مع أسر الضحايا.

وزار السفارة ممثلون عن المنظمات السياسية والشعبية وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية المعتمدون في نيقوسيا، من بينهم سفراء روسيا الاتحادية والصين وفلسطين وسلطنة عمان وسويسرا وجمهورية التشيك والنمسا وكوبا وبولندا وصربياً، إضافة إلى ممثلين عن سفارات إيران ومصر والأردن والهند ولبنان.

كما زار السفارة رئيس حزب أكيل وممثلة عن حزب الخضر اللذان عبرا عن تعازيهما وقدما مساعدات إنسانية إلى السفارة لإرسالها إلى سورية، إضافة إلى مواطنين قبارصة وأفراد من الجاليات السورية والصينية والروسية والأرمنية والفلسطينية في قبرص.

وأعرب مراد زيازيكوف سفير روسيا الاتحادية عن عميق تعازيه لسورية وقدم مساعدات إنسانية للتخفيف من آثار الزلزال، كما عبر كل من المطران الأرمني خورين توغرماجيان وأسقف البطريركية الأرثوذكسية عن تعازيهما وقدما مساعدات إنسانية.

بدوره شكر الوزير المفوض الدكتور عمار عوض رئيس البعثة السورية في نيقوسيا الزائرين على مشاعرهم ومساعداتهم لأسر ضحايا الزلزال، مثمناً ما قدموه من مساعدة.