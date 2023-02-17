الطقس.. صقيع وجليد في أغلب المناطق الداخلية

17-فبراير-2023

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتقترب من معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة لأيام….

الجمعة السبت الأحد
دمشق 12 /4 14 /5 16 /6
القنيطرة 10/ صفر 12 /1 14 /2
درعا 13 /4 15 /5 17 /6
السويداء 11 /4 13 /5 15 /6
حمص 12 /4 14 /5 16 /6
حماة 14 /4 16 /5 18 /6
الحسكة 10/ناقص 2 12/صفر 14 /1
اللاذقية 17 /8 19 /10 21 /11
طرطوس 18/ 9 20 /11 22 /12
حلب 12 /2 14 /4 16 /5
إدلب 11/صفر 13 /2 15 /3
دير الزور 13 /1 15 /3 17 /4
الرقة 12/صفر 14/ 2 16 /3
17-فبراير-2023

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