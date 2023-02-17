الطقس.. صقيع وجليد في أغلب المناطق الداخلية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتقترب من معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة لأيام….