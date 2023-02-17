القوات الروسية تستهدف منشآت تزود القوات الأوكرانية بالوقود والذخيرة

موسكو – سانا:

نفذت القوات الروسية هجوماً صاروخياً مركزاً استهدف المنشآت التي تزود القوات الأوكرانية بالوقود والذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: إن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من المنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، منها مستودعات ذخيرة ومنشآت وقود إضافة إلى إسقاط مروحية.

وأوضحت الوزارة أن العمليات الهجومية التي تنفذها القوات الروسية أسفرت عن مقتل 200 عنصر من القوات الأوكرانية في محور دونيتسك، و90 عنصراً في اتجاه كراسنوليمان.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مروحية تابعة للقوات الأوكرانية من نوع “مي-8″، فيما تم القضاء على 35 جندياً أوكرانياً خلال العمليات العسكرية باتجاه خيرسون، إضافة إلى تدمير منظومة صاروخية من نوع “هيمارس”.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعاً للذخيرة في منطقة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومستودعين آخرين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.