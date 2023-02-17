انخفاض الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب اليوم في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة عند 1827.09 دولاراً للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1835.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة لتصل إلى 21.45 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة عند 916.93 دولاراً، وكذلك البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1491.38 دولاراً.