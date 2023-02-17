بعد 5 أشهر من المطالبات.. مولدة كهربائية للأحوال المدنية في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

أمّنت محافظة الحسكة مولدة كهربائية لمديرية شؤون الأحوال المدنية “النفوس”، في ظلّ عدم توفر تيار كهربائي مستقر.

مدير شؤون الأحوال المدنية عزيز المحيمد أوضح أن المحافظة استجابت، وذلك بعد خمسة أشهر من المطالبات من أجل تخديم المواطنين بالوثائق التي يحتاجونها، موضحاً أنه تمّ تأمين طابعة للهويات من الوزارة وأصبحت بالخدمة مباشرة، وأنه سوف يتمّ استدراك النقص الحاصل نتيجة عدم توفر المولدة والطابعة خلال فترة قليلة، والعمل للإسراع في إنجاز طلبات المواطنين، سواء في البصمة على الهويات أو استخراج وثائق إخراج القيد بنوعية الفردي والعائلي، وتثبيت حالات الزواج والبطاقات الأسرية والوفيات، من أجل تلافي كافة المعوقات التي يعاني منها المواطن.