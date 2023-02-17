بوتين: الغاز سيظل مورداً قيماً لفترة طويلة 

موسكو – سانا:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز، مشيراً إلى أنه كان وسيظل مورداً قيماً لفترة طويلة من الزمن.

وقال بوتين خلال مشاركته بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس شركة غازبروم الروسية اليوم: “يتم العمل الآن على مهام محددة ومشاريع جديدة لشركة غازبروم استناداً إلى تحليلات تفصيلية من الخبراء، وتوقعات التغيرات في مسارات الأسواق العالمية، ويتفق الجميع على أن الغاز كان وسيظل المصدر الأكثر قيمة، والحقيقي للشركة لفترة طويلة للغاية بل وسينمو الطلب عليه”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على تطوير قطاع الغاز وهناك الكثير من عقود التصدير، مبيناً أن الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين.

وأضاف بوتين: “على مدى الثلاثين عاماً الماضية، تضاعف الاستهلاك العالمي للغاز تقريباً، وفي العشرين سنة القادمة وفقاً لتقديرات الخبراء سيرتفع الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة أخرى وربما أكثر، وفيما يسمى بفترة الانتقال سوف يكون الطلب على الغاز هائلاً، وسوف يكون أكثر من نصف هذه الزيادة في الاستهلاك من نصيب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما وبالأخص طبعاً جمهورية الصين الشعبية مع الأخذ في الاعتبار معدل نموها الاقتصادي”.

من جهته أكد رئيس شركة غازبروم ألكسي ميللر أن روسيا تتقدم في منطقة القطب الشمالي على الجميع، ولا يوجد لها أي منافس في المنطقة.

وقال: “لقد تراكمت لدينا خبرات فريدة في القطب الشمالي، حيث نمتلك الكفاءات والخبرات والمعارف اللازمة، وقد أنشأت شركة غازبروم مركزاً جديداً لإنتاج الغاز في يامال، فيما يتم تطوير حقول كبيرة جديدة حالياً، ويجري إنتاج الهيدروكربونات، وبإمكاننا القول بثقة: إن روسيا هنا في منطقة القطب الشمالي قبل البقية، وليس لدينا منافس هناك”.

ولفت ميللر إلى أن روسيا تمتلك احتياطيات من الغاز تكفيها لعقود عديدة، ويتم تحقيق ذلك من خلال قاعدة موارد هي الأكبر في العالم، مبيناً أن قلب قطاع الغاز الروسي النابض هو حقل بوفانينكوفسكوي في شبه جزيرة يامال.

وتعد غازبروم شركة مساهمة تمتلك الحكومة الروسية الحصة الأكبر فيها، وتعد أكبر شركة لاستخراج الغاز الطبيعي في العالم، وواحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة سان بطرسبورغ.