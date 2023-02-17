زاخاروفا: تسييس غربي واضح بإيصال المساعدات إلى سورية

موسكو – سانا:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مواصلة بلادها تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضربها في السادس من شباط، مشددة على ضرورة رفع العقوبات عنها والتي تعرقل تقديم المساعدة لها.

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هناك تسييساً واضحاً من قبل الغرب في ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث حصلت تركيا على مساعدات من 21 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينما عدد قليل فقط من قدم المساعدة لسورية، وهذا أمر غير مقبول في المجال الإنساني.

ولفتت زاخاروفا إلى مواصلة روسيا تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سورية، موضحة أن فرق الإنقاذ الروس أكملوا كل المهام في المناطق المتضررة من الزلزال وعادوا إلى بلادهم.