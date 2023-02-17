سفينة إلى لبنان.. وأكثر من 150 طائرة تحمل مساعدات وصلت إلى سورية

وصلت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية حتى اليوم 150 طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال، وتوزعت بواقع 59 طائرة إلى مطار دمشق و49 طائرة إلى مطار حلب و42 طائرة إلى مطار اللاذقية.

وأعلن مدير مؤسسة الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور في تصريح اليوم عن إعطاء أذونات بهبوط طائرات جديدة تحمل على متنها مساعدات قادمة من موريتانيا وماليزيا، مبيناً أن المساعدات الإغاثية التي حملتها الطائرات تضمنت المواد الغذائية والبطانيات والخيم والتجهيزات الطبية والأدوية وفرق الإنقاذ ومعدات وتجهيزات للبحث والكوادر الطبية.

وأشار منصور إلى أن الطائرات التي وصلت توزعت كما يلي: الإمارات العربية المتحدة 58 طائرة والعراق 11 طائرة وليبيا بنغازي 11 طائرة وإيران 9 طائرات والجزائر 7 طائرات وسلطنة عمان 5 طائرات وبيلاروس 5 طائرات وتونس 4 طائرات وكازاخستان 4 طائرات إضافة إلى 3 طائرات من كل من روسيا والصين ومصر والأردن وأرمينيا والشيشان والسعودية وباكستان ومنظمة اليونيسيف، وطائرتان لكل من الهند ومنظمة الصحة العالمية وطائرة لكل من بنغلاديش وفنزويلا والسودان وليبيا طرابلس واليابان.

وكانت وصلت إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين صباح اليوم 5 طائرات إماراتية، محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الجاري.

وبلغت حمولة الطائرة الإماراتية الأولى التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي 29 طناً و700 كيلو غرام من المواد الغذائية، بينما كانت حمولة الطائرة الثانية 86 طناً و670 كيلوغراماً من المواد الإغاثية تتضمن أغذية وحرامات، في حين وصلت حمولة الطائرة الإماراتية الثالثة إلى 29 طناً و230 كيلوغراماً من المواد الغذائية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت صباح اليوم أيضا طائرتان إماراتيتان تحملان مساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال.

وأوضح مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل أن الطائرة الأولى تحمل على متنها 11 طناً، والثانية 25 طناً من المواد الغذائية والإغاثية بهدف دعم الأهالي المتضررين من الزلزال.