صلاة في كاتدرائية مار الياس المارونية بحلب لأرواح ضحايا الزلزال

اجتمع العديد من أهالي مدينة حلب مساء اليوم في كاتدرائية مار الياس المارونية بساحة فرحات في حلب القديمة، ليس قلقا من الزلزال .. وإنما للصلاة على أرواح الضحايا وشفاء الجرحى وتعزية المتضررين رافعين الصلوات مجدداً من الكنيسة التي كانت مركز إيواء منذ الساعات الأولى للكارثة.

الصلوات ارتفعت هذه المرة ليس بكلمات .. بل بتأمل وألحان وعيون ممتلئة ببقايا الدموع، ترافقها التراتيل والأناشيد التي أداها ماركوس ديب قادماً من دمشق.

الأب أنطوان فريج من الكاتدرائية أشار لمراسل سانا إلى أن الكنيسة احتضنت العديد من المتضررين من الأحياء المجاورة، محاولة تهدئتهم وتأمين ما يلزمهم للوقاية من البرد والدعم النفسي والمساندة الاجتماعية وتشجيع الشباب على النهوض رغم المصاب.

وأضاف: “نلجأ إلى الصلاة كردة فعل طبيعية لكل شخص له ثقة بالله، وهذه الثقة التي جعلتنا نجتاز مختلف الصعوبات خلال الحرب والآن نخرج من الزلزال المدمر رافعين صلواتنا على نية كل شخص فقد عزيزاً وكل صاحب قلب مجروح على خسارة جنى عمره”.

بدورها.. لفتت مايا دباغ إحدى المشاركات إلى أهمية الوحدة في الصلاة والعمل، كما كان الحال خلال خدمة المتضررين في الكنيسة ذاتها، فيما قال الياس دوماط: إن صلاتنا اليوم تخرج بصوت أنين من جهة وشكر من جهة أخرى، أنين من أجل كل من رحل، وشكر لله على سلامتنا بعد الكارثة التي ألمت بمدينتنا.