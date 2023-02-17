قطنا: ضرورة تدخّل برنامج الغذاء العالمي للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة على سورية

روما – سانا:

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع نائب المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي لشؤون سلاسل الإمداد والطوارئ راميرو لوبيز داسيلفا أوجه التعاون القائمة بين البرنامج وسورية وتطويره بما يسهم بتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض قطنا خلال اللقاء الذي جرى أمس في مقر البرنامج بالعاصمة الإيطالية روما الجهود والدعم الذي قدمه البرنامج في سورية في مجال استصلاح الأراضي ومشروع الحزام الأخضر وزيادة المساحات الحراجية والمزروعة بالأشجار المثمرة، إضافة إلى الدعم المقدم خلال الحرب الإرهابية عليها، والانتقال من المساعدات الغذائية إلى الاهتمام بمشاريع سبل العيش.

وأشار قطنا إلى الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب سورية مؤخراً على السكان والبنى التحتية، مؤكداً ضرورة تدخل البرنامج للمطالبة بإلغاء الحظر الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتوسيع الخطة الاستراتيجية للطوارئ والأزمات والتدخل العاجل لمساعدة المناطق المنكوبة في سورية.

ودعا قطنا المعنيين في البرنامج لزيارة سورية والاطلاع على آثار الحرب والتغيرات المناخية والزلزال والأضرار التي خلفتها، ووضع الخطط الملائمة للتدخل وفق الواقع الراهن.

من جانبه أكد داسيلفا متانة العلاقات مع سورية، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على الاستجابة الإنسانية الطارئة والعاجلة ضمن عمل البرنامج للاستجابة للكوارث.

حضر اللقاء المندوب الدائم لسورية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما السفير أيمن رعد، والنائب المندوب إبراهيم الناصر، ومعاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي.

يشار إلى أن اللقاء تم على هامش اجتماعات الدورة الـ46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” الذي أقيم في روما بمشاركة سورية في الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.