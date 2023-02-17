قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الخليل وجنين والقدس المحتلّة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين أثناء مرورهما قرب أحد حواجزها في مخيم جنين.

وفى السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين، وداهمت منازل الفلسطينيين، وكثفت من تواجدها في محيط قرية الجلمة شمال المدينة.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة القدس المحتلة، بعد أن اقتحمت بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وعناتا شمال شرق القدس، وداهمت منازل الفلسطينيين.

ولليوم الرابع على التوالي يواصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاتهم رفضا لتصاعد الانتهاكات بحقهم.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة: إن آلاف الأسرى سيضاعفون خطواتهم الاحتجاجية تنديداً، ورفضاً للإجراءات العنصرية بحقهم التي أوصى بها الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

من جهتها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن خطوات الأسرى ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لبدء الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال نحو 4780، بينهم 160 طفلاً و29 أسيرة.