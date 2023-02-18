الخامنئي: صمت الدول الإسلامية حيال القضية الفلسطينية أضرّ بهذه الدول

18-فبراير-2023

طهران – سانا:

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن صمت الدول الإسلامية حيال القضية الفلسطينية أضر بهذه الدول نفسها.

وقال الخامنئي خلال استقباله اليوم مسؤولين إيرانيين وسفراء الدول الإسلامية في طهران بحضور السفير السوري الدكتور شفيق ديوب: “لو كانت الدول الإسلامية وقفت بقوة منذ اليوم الأول وقاومت لكانت أوضاع المنطقة الآن مختلفة كلياً، وكنا أكثر اتحاداً وأكثر قوة”.

وأضاف الخامنئي: “إن إيران تتحدث اليوم بصراحة وأمام الملأ بلسان حال الشعب الفلسطيني، فنحن لا نجامل أحداً ونقول الحقيقة دائما وبصوت مرتفع، ونعلن دعمنا لفلسطين وندعمها بكل السبل الممكنة وهذا ما يدفع الأعداء لنشر الإيرانوفوبيا”.

وبين الخامنئي أن الحل لجميع المشاكل يكمن في الوحدة والتضامن بين الشعوب الإسلامية والتعاون الفعلي بين الدول الإسلامية بمعنى الكلمة وليس شكلياً.

من جهة ثانية أعرب الخامنئي من جديد عن أسفه لكارثة الزلزال الأخير الذي وقع في سورية وتركيا وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين في كلا البلدين.

18-فبراير-2023

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