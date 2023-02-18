السماح لأهالي 4 قرى بريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم

إدلب – سانا:

سمحت محافظة إدلب لأهالي تلمنس ومعرشوين ومعرشمشة ومعرشمارين في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم بعد الانتهاء من تمشيطها ورفع المفخخات والعبوات الناسفة من مخلفات الإرهابيين.

وبين محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح له أن الجهات الخدمية ومؤسسات المحافظة وبالتوازي مع عودة الأهالي ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية المتضررة في القرى المذكورة التي تعرضت بناها التحتية للسرقة والتخريب من قبل الإرهابيين قبل دحرهم بفضل بطولات الجيش العربي السوري.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل ستشمل “شبكات الكهرباء والمياه والطرق والهاتف وغيرها وستتم بشكل تدريجي، ووفق الإمكانات المتاحة والظروف المتوافرة، وبما يتناسب مع أعداد المواطنين العائدين إلى منازلهم”.

يذكر أنه تم السماح لأهالي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي المحرر من الإرهاب بالعودة إلى مدينتهم أواخر شهر أيلول الماضي.