تفقّد الأسر المتضرّرة في مراكز الأيواء بالغاب

18-فبراير-2023

حماة – البعث أون لاين:

تفقد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحماة، الرفيق أشرف باشوري، والمحافظ الدكتور محمود زنبوعة أوضاع المقيمين في مراكز الإيواء بدير القديس جاورجيوس بمدينة محردة، وفي المدارس المحدثة فيها مراكز، بمدينة السقيلبية وقرى العزيزية والخندق والشجر.
واستمع الرفيق أمين الفرع والمحافظ من العائلات عن واقع الخدمات العامة التي تقدمها لهم المحافظة والجمعيات والمنظمات.

ووجه المحافظ الجهات المعنية والمشرفين على تلك المراكز، بتوزيع المواد والمستلزمات على العائلات والأفراد بدقة، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم وحاجاتهم، للتخفيف ما أمكن من معاناتهم، ريثما يتم إعادة تأهيل منازلهم ليعودوا إليها.

18-فبراير-2023

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