ثلاث ناقلات محمّلة بالنفط والغاز في ميناء بانياس

18-فبراير-2023

طرطوس – وائل علي:

بدأت اليوم السبت ناقلة للنفط الخام عمليات التفريغ في ميناء بانياس النفطي بالتزامن مع عودة العمل للشركة العامة لمصفاة بانياس بجهود كوادر عمالها وفنييها وإدارييها بعد التوقف المؤقت الطارئ في عملها مؤخراً.

من جهةٍ ثانية أكدت مصادر مطلعة ل “البعث” وصول ناقلتي غاز يجري العمل على تفريغهما في ميناء بانياس.

وكانت ناقلة للنفط الخام وصلت للمرفأ النفطي خلال الأيام القليلة الماضية، ما من شأنه تأمين المزيد من الاستقرار لاحتياجاتنا النفطية بمختلف مشتقاتها، وتقلص زمن وصول رسائل البنزين لأقل من ثلاثة عشر يوماً والغاز لما بين الخمسين والستين يوماً في أغلب المحافظات.

ومع تواتر التوريدات النفطية الملحوظ خلال العام الحالي تتوقع المصادر أن تشهد الأسواق المزيد من الاستقرار على أمل أن ينعكس ذات الحال على واقع توليد الكهرباء.

18-فبراير-2023

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