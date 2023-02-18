رئيسة وزراء صربيا تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية ببلغراد

بلغراد – سانا:

قدمت رئيسة وزراء جمهورية صربيا السيدة انا برنابيتش العزاء بضحايا الزلزال المدمرالذي تعرضت له سورية في الـ 6 من شباط الجاري، خلال زيارتها لمقر السفارة السورية في بلغراد.

وأعربت برنابيتش في كلمة دونتها في سجل التعازي بالسفارة السورية عن تضامنها العميق مع الحكومة والشعب السوري في معالجة تداعيات الزلزال.

وأوضحت برنابيتش خلال لقائها مع السفير السوري في بلغراد باسم جمعان آغا أن بلادها تقف إلى جانب سورية في هذه المحنة، مشيرة إلى التنسيق على أعلى مستوى لإرسال شحنة مساعدات إلى سورية واجتماعها بهذا الصدد مع الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش.

وعرض السفير آغا لرئيسة الوزراء الصربية تداعيات الزلزال الذي تعرضت له سورية في الـ 6 من شباط الجاري، وحجم الأضرار التي طالت البشر والحجر، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمواجهة آثار هذه الكارثة في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.