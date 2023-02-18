ريف دمشق تسيّر القافلة السابعة من المساعدات الإغاثية للمتضررين

سيرت محافظة ريف دمشق صباح اليوم قافلة مساعدات جديدة تضم مختلف المواد الإغاثية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة.

وهذه القافلة هي السابعة التي تسيرها المحافظة إلى المتضررين من الزلزال في المحافظات الثلاث، وتضم 12 شاحنة، واحدة منها تتسع لنحو 30 طناً والباقيات متوسطات الحجم، تتسع الواحدة خمسة أطنان، كما تتابع فعاليات المحافظة التجارية والصناعية والأهلية لا تزال تتابع عمليات جمع التبرعات العينية والنقدية إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات من قبل متطوعين يعملون على نفس الهدف، وهو مساعدة الأهالي في مصابهم والوقوف إلى جانبهم.