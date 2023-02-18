سفير الفاتيكان في سورية: تقديم إغاثة للمتضررين من الزلزال اختبار للإنسانية

روما – سانا:

وجه سفير حاضرة الفاتيكان في سورية الكاردينال ماريو زيناري نداء إلى المجتمع الدولي من أجل تقديم إغاثة عاجلة إلى المتضررين جراء الزلزال في سورية، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل اختبارا للإنسانية.

ولفت زيناري في مقابلة خاصة مع إذاعة “الفاتيكان” إلى أن العقوبات المفروضة على سورية تعيق وصول المساعدات، متمنياً في هذا السياق الاحتكام إلى “العقل والإنسانية”، ومشدداً على ضرورة تقديم إغاثة عاجلة إلى الأشخاص المنكوبين بعيداً عن الانقسامات السياسية، ما سيشكل اختباراً للإنسانية.

وأشار زيناري إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الكنيسة في سورية في مجال المساعدات الإنسانية.

وفي سياق آخر أكدت مسؤولة التعاون الدولي في جمعية “الصداقة الإيطالية العربية” سناء شامي في حديث للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” أن الجمعية بجميع فروعها تقف إلى جانب الشعب السوري وتشارك في حملات التضامن الداعمة له.