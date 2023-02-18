عباس يؤكد لبلينكن ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته 

الأرض المحتلة – سانا:

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساته الاستعمارية التوسعية وإجراءاته الأحادية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة “وفا” أن عباس بحث خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن موضوع توجه دولة فلسطين إلى مجلس الأمن نتيجة استمرار ممارسات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، حيث أكد ضرورة إلزام “إسرائيل” بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب بما يشمل الاستيطان وهدم المنازل واقتحامات المدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى المبارك، وكل الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وطالب عباس الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على “إسرائيل” لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه أكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية الإسرائيلية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الإثنين القادم للتصويت على مشروع قرار أعدته فلسطين والإمارات ينص على إدانة قرار سلطات الاحتلال إقامة 9409 وحدات استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، ويطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما يدين المشروع كل محاولات الضم التي تقوم بها سلطات الاحتلال.