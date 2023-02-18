حضور خجول لمجلس الحسكة في المشهد الخدمي!

الحسكة – اسماعيل مطر

يسجل مجلس مدينة الحسكة حضوراً خجولاً في المشهد الخدمي اليومي، وذلك في ظل تبريرات وتسويفات غير مقنعة يسوقها أعضاء المجلس!

رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو بين أنه تم تنفيذ البرنامج الزمني للعام الماضي، 2022، وفق الإمكانيات المتاحة، ومنه على سبيل المثال تزفيت عدد من شوارع المدينة بكلفة مالية 600 مليون ليرة، كذلك تأمين الواح طاقة شمسية لعدد من شوارع مركز المدينة، ولاسيما الرئيسية منها، إضافة إلى إعداد الكشوفات التقديرية لإعادة تأهيل الأرصفة والشوارع في عدد من الأحياء، موضحاً أنه تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

ورمى خاجو الكرة في ملعب المنظمات المنفذة، إضافة إلى ظروف الحرب والعقوبات التي انعكست سلباً على توفير وتأمين الخدمات للمواطنين مع قلة الإمكانيات والموارد.

ولفت خاجو إلى دائرة خاصة لقمع مخالفات إشغالات الأرصفة عن طريق تنظيم الضبوط اللازمة وتحويلها إلى القضاء للبت بها، وهناك العديد من الدعاوى المنظورة حول هذا الموضوع، وعموما ليس هناك مخالفات بالمعنى الحرفي وإنما تجاوزات لا يمكن قمعها بالوقت الراهن نتيجة الظروف المرافقة لإيواء عدد من العوائل.

وأكد خاجو أن مجلس المدينة بحاجة ماسة للعديد من الآليات ولإصلاح الآليات المعطلة والقديمة كون معظم العمل في مجالس المدن والبلدان والبلديات يرتكز على وجود هذه الآليات ومدى جاهزيتها، وتأمين آليات ضاغطة لتنظيف المجاري الصحية، إضافة إلى تأمين صهاريج لنقل المياه كون المحافظة تعيش واقعا استثنائيا نتيجة الانقطاعات المتكررة لمياه محظة علوك، المصدر الوحيد لارواء قرابة المليون مواطن في المدينة والأحياء المجاورة، والتي يسيطر عليها الاحتلال التركي ومرتزقته.