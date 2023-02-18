نتائج متميزة لفرسان الشرطة في بطولة باكستان لالتقاط الأوتاد

18-فبراير-2023

حقق فريق فرسان الشرطة لفروسية التقاط الأوتاد نتائج متميزة في بطولة لاهور الباكستانية التي اختتمت أمس الأول واستمرت منافساتها لثلاثة أيام بمشاركة فرق من إيران وبيلاروسيا والأردن وباكستان وليبيا.

فرسان الشرطة حصدوا ست عشرة ميدالية مع المركز الثالث في الترتيب العام، إضافة لتحقق الفارس المقدم محمود المصري للشارة الذهبية مع مركز أول في الترتيب العام في دورة الحكام الدولية.

وبشكل عام، استطاع فرساننا تقديم عروض فروسية جميلة وحازوا على تقدير وإعجاب الجميع، حيث مثل فريق الشرطة في هذه البطولة الفارس أحمد المصري والفارس حيدر بلول و الفارس محمد فارس بقيادة الفارس المقدم محمود المصري.

كما أقام الاتحاد الدولي لفروسية التقاط الأوتاد على هامش البطولة دورة حكم دولي شارك فيها المقدم المصري وحل أولاً في الترتيب العام وحصل على شهادة حكم دولي رسمي درجة أولى شارة ذهبية، وسبق للمصري أن نال الشارة الفضية وشهادة حكم دولي رسمي درجة ثانية في الأردن عام 2019.

المحرر الرياضي 

18-فبراير-2023

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