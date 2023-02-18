إيران تُدين جريمة “داعش” الارهابي في ريف حمص الشرقي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الجريمة الإرهابية التي ارتكبها تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 شخصاً.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن كنعاني قدم تعازيه للحكومة والشعب السوري، وشدد على ضرورة تقديم دعم دولي فعال للحكومة السورية لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح كنعاني أن الإدارة الأمريكية بصفتها إحدى مؤسسي وداعمي تنظيم “داعش” الإرهابي متواطئة في استمرار جرائمه، واستمرار انعدام الأمن في سورية، لافتاً إلى أن السياسات والنهج الحالي للإدارة الأمريكية تدل على استمرار اتخاذ المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية بما فيها مكافحة الإرهاب.

وكان استشهد ثلاثة وخمسون مواطناً كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” أمس، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.