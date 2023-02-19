أبناء القنيطرة يستقبلون (28) أسرة وافدة من حلب واللاذقية

القنيطرة – محمد غالب حسين:

بيّن نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة أن بلدية الحسينية التابعة لمحافظة القنيطرة بالتعاون مع المجتمع المحلي قامت بتأمين المستلزمات الضرورية لـ/28/عائلة وافدة من المتضررين بالزلزال من محافظتي حلب واللاذقية إلى تجمع أبناء محافظة القنيطرة في الحسينية، وتلبية جميع احتياجاتهم ضمن منازل مستضيفيهم الذين أصرّوا أن تكون إقامة الوافدين ضمن منازلهم، مشيراً إلى أن محافظ القنيطرة المهندس معتز ابو النصر جمران أوعز بتجهيز مركز لاستضافة هذه الأسر، وتوفير كل مستلزماتهم.