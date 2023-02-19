إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سورية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراء فوري

19-فبراير-2023

أدانت إيران بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم نقاطاً في دمشق ومحيطها، وتسبب بارتقاء خمسة شهداء وإصابة 15 آخرين.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله، وفي إشارة إلى تسلسل وتزامن العدوان الجديد للكيان الصهيوني على أراض سورية مع الهجمات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم “داعش” فى ريف حمص الشرقي: “إن الارتباط والتنسيق الكاملين بين هذين الكيانين الإرهابيين يشكلان علاقة طبيعية متأصلة بينهما، و في ظل الظرف الذي تواجه فيه سورية الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من الشهر الجاري يحاول هذان الكيانان مفاقمة آلام ومعاناة أبناء هذا البلد”.

ووصف كنعاني صمت دول الغرب إزاء الانتهاك الإسرائيلي المتكرر لسيادة سورية ووحدة أراضيها بالمخزي، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة و خاصة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية جدية وفاعلة للرد على عدوان النظام الإرهابي الصهيوني ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.

وكان خمسة أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف فجر اليوم نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

19-فبراير-2023

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