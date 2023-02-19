استشهاد خمسة وإصابة 15 بعدوانٍ إسرائيلي على نقاطٍ وأحياء سكنية في دمشق ومحيطها

19-فبراير-2023

دمشق – سانا:

استشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

وقال مصدر عسكري: “في تمام الساعة 22ر00 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالاتٍ حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

19-فبراير-2023

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