استمرار تدفق المساعدات والتضامن مع سورية من الدول العربية والأجنبية
عواصم – سانا:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم عن إرسال مساعدات جديدة من المواد الإغاثية إلى مدينة اللاذقية، لمواجهة تداعيات الزلزال.
وذكرت الأمانة في بيان نقلته وكالة واع أنه استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جسر جوي لإغاثة الشعب السوري، لمواجهة آثار الزلزال المدمر انطلقت وبإشراف مباشر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة للمجلس مساعدات جديدة من المواد الإغاثية المتنوعة بواسطة طائرتين من قيادة القوة الجوية العراقية إلى مدينة اللاذقية السورية.
وحسب البيان تضمنت الشحنة أطناناً من المواد الإغاثية والطبية والإنسانية، والمستلزمات المنزلية المتنوعة.
من جهةٍ أخرى، وصلت طائرات من الإمارات والباكستان إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين، محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية يوم الـ 6 من شباط الجاري.
ويشار إلى أن طائرة إماراتية تحمل 68 طناً من المواد الغذائية والخيم والحرامات وصلت إلى مطار دمشق الدولي.
وأوضح مستشار السفير الباكستاني بدمشق آصف أكرم نون لدى وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي أن الشحنة تحمل نحو 4 أطنان من الأدوية النوعية والمواد الغذائية وصلت إلى سورية عبر رحلة نظامية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، وسبقتها خلال الأيام الماضية 3 شحنات على طائرات خاصة بحمولات كبيرة.
وأكد نون أن الجهات الحكومية والشعبية الباكستانية مستمرة بتقديم المساعدات، حيث سيتم تشغيل الخطوط الجوية الباكستانية بشكل منتظم خلال رحلاتها أيضاً لشحن المواد الإغاثية بشكل مستمر كما هو الحال اليوم، إضافة لشحنات برية، لافتاً إلى أن السفارة الباكستانية في دمشق على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية السورية وخاصة وزارة الصحة، للاطلاع على الاحتياجات الطبية، مبيناً أن باكستان مستمرة بتقديم ما يلزم من المساعدات للأشقاء السوريين والمنكوبين حتى التأكد من أنه لم تعد توجد حاجة لذلك.
وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، وتحمل الطائرة الإماراتية على متنها 25.2 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين، كما وصلت طائرة إماراتية ثانية اليوم على متنها 52 طناً من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.
وفي حلب، وصلت قافلة مساعدات إنسانية من لبنان نظمها حزب الله، لدعم المتضررين من الزلزال ضمت 29 شاحنة محملة بـ 600 طن من المواد الطبية والغذائية.
وأوضح مدير العمليات في وحدة الدفاع المدني اللبناني جهاد فرحات في تصريح للصحفيين أن القافلة مرسلة من الشعب اللبناني إلى الشعب السوري وتضم مختلف احتياجات الأهالي المتضررين من الزلزال لتوزيعها على مراكز الإيواء، مبيناً أن حزب الله أطلق منذ اليوم الأول للزلزال حملة تبرعات واستجاب لها شعب المقاومة، وتم إرسال القافلة الأولى إلى محافظة اللاذقية، والقافلة الثانية وصلت اليوم إلى محافظة حلب.
وقدم فرحات التعازي باسم الشعب اللبناني للشعب السوري والقيادة السورية والسيد الرئيس بشار الأسد بضحايا الزلزال، معلنا باسم قيادة حزب الله الاستعداد لتقديم كل ما يطلب على قدر الإمكانيات في هذا المجال.
وكانت، مفوضية الدفاع المدني في جمعية “الكشاف العربي” في لبنان أعلنت يوم أمس أنها أرسلت، وبالتعاون مع “جمعية التنمية للإنسان والبيئة” دفعة من المساعدات العينية التي تبرع بها أهالي مدينة صيدا جنوب لبنان للمتضررين من الزلزال في حلب.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الجمعية قولها في بيان: “نأمل أن تساهم هذه المساعدات في بلسمة جراح أهلنا في سورية ومساعدتهم في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر”.
وتواصل الأحزاب والقوى والهيئات اللبنانية إرسال قوافل المساعدات إلى سورية لإغاثة منكوبي الزلزال، تعبيراً عن التضامن والوقوف إلى جانب الشعب السوري.
وفي استراليا، احتشد اليوم عدد كبير من أبناء الجالية السورية والعربية وأصدقائهم الأستراليين أمام مقر رئيس وزراء أستراليا، تضامنا مع سورية في معالجة تداعيات الزلزال العنيف الذي ضربها فجر السادس من الشهر الجاري، ومطالبين برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب الظالمة المفروضة عليها.
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية مع سورية، بينهم مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” الأسترالية لافتات تعبر عن مشاعر الألم والغضب من استمرار الحصار الجائر على سورية، مؤكدين الوقوف مع سورية وحق الشعب السوري بالعيش الكريم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد هذه الأزمات والكوارث المتتالية، ومرددين هتافات مشتركة تطالب برفع الحظر والحصار الجائر عن سورية.
وسلم الحشد رسالة احتجاج لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز على استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، الذي يعيق عمليات الإغاثة للمنكوبين بسبب الزلزال.
من جهتها، أعربت الهيئة الرابعة لمحكمة العدل العليا في البرازيل عن تضامنها مع سورية، لمواجهة كارثة الزلزال الذي وقع فيها.
وأشار رئيس الهيئة الوزير راؤول أواوجو في رسالة أرسلها إلى السفارة السورية في برازيليا إلى تضامن الهيئة مع الشعب السوري، وتعاطفهم مع المتضررين من الزلزال، معبراً عن التعازي لأسر الضحايا بهذه الكارثة.
وفي روسيا، استقبلت سفارة سورية في موسكو والقنصلية الفخرية في بطرسبورغ المزيد من الوفود المعزية بضحايا الزلزال، وتبرعات قدمها المغتربون السوريون والمواطنون الروس.
وقال سفير سورية لدى روسيا الدكتور بشار الجعفري: إن المواطنين الروس والمغتربين السوريين، وكذلك الأجانب المقيمون في روسيا يواصلون توافدهم إلى السفارة، حاملين الكثير من المساعدات العينية والتبرعات النقدية لتقديمها لمنكوبي الزلزال في سورية، منوها بما قدمه عدد من رجال الأعمال الروس من تبرعات نقدية تظهر مشاعرهم الصادقة وتضامنهم مع الشعب السوري.
وشكر السفير الجعفري مبادرة كل من رجلي الأعمال سليمان كريموف الذي تبرع بمبلغ مئة مليون روبل ومحمد خالدوف الذي تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لمنكوبي الزلزال، لافتاً إلى أن مبادرتهم تشكل حافزاً إيجابياً لاستمرار التبرعات لمصلحة المتضررين.
وفي لقاء مع أبناء وبنات النخبة الروسية الدارسين في المدرسة رقم 1529 أوضح السفير الجعفري جوانب الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري، والضرر الذي ألحقه الزلزال، مشيراً إلى التعاطف الكبير الذي لاقته سورية من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأخرى، في مقابل التمييز اللاإنساني الذي أبدته الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تجاه سورية، حتى في هذه الظروف العصيبة.
إلى ذلك قام وفد من سفارة فيتنام الاشتراكية والجالية الفيتنامية في روسيا بزيارة مقر السفارة السورية في موسكو، حاملاً معه كمية كبيرة من المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال.
وشدد رئيس الوفد الوزير المستشار في سفارة فيتنام الدكتور لي كوانغ آن على أن الشعبين السوري والفيتنامي صديقان تربط بينهما علاقات تاريخية وثيقة، لافتاً إلى أنه عندما وقع الزلزال في سورية قررت الحكومة الفيتنامية الاستجابة فوراً لتداعياته بتقديم المساعدة الممكنة، كما عملت جاليتنا في روسيا على إرسال مساعدات يحتاجها الشعب السوري.
وعبر السفير الجعفري عن شكره لمبادرة السفارة والجالية الفيتنامية، موضحاً أن سورية وفيتنام لعبتا دوراً كبيراً في حركة عدم الانحياز، وتنسق الدولتان أعمالهما ومواقفهما في الساحات الدولية.
من جانب آخر يستمر توافد المغتربين السوريين والمواطنين الروس والأجانب إلى مقر القنصلية الفخرية السورية في بطرسبورغ، وتقديم المزيد من المساعدات لمتضرري الزلزال.
وعبر المتبرعون الروس والأجانب عن تضامنهم مع سورية في محنتها الإنسانية، بينما شكرت القنصلية الفخرية كل من ساهم بالتخفيف من آلام السوريين بمد يد العون إليهم والإعراب عن التعاطف معهم.
وفي صربيا، أعربت تمارا فوتشيتش عقيلة رئيس الجمهورية ألكسندر فوتشيتش عن تضامن بلادها مع سورية، إثر كارثة الزلزال المدمر، وذلك خلال زيارتها يوم أمس مقر السفارة السورية في بلغراد.
ودونت فوتشيتش كلمة في سجل التعازي بضحايا الزلزال عبرت فيها عن حزنها العميق، وعن تضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين.
واصطحبت فوتشيتش خلال الزيارة مساعدات عينية، تضم معدات ومواد طبية وأدوية لإرسالها إلى المتضررين من الزلزال في سورية، بالتنسيق بين الحكومة الصربية والسفارة السورية في بلغراد.
من جهته، أكد زبيد الله زبيدوف سفير جمهورية طاجيكستان في الكويت وقوف بلاده وتضامن شعبها مع سورية، واستعدادها لتقديم أيّ مساعدة للشعب السوري في محنته إثر الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من شباط الجاري.
وأعرب زبيدوف عن خالص التعازي للشعب السوري وقيادته بضحايا الزلزال المدمر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومبدياً ثقته بأن الشعب السوري قادر على تجاوز هذه المحنة بالعزيمة والصلابة نفسها التي واجه فيها الحرب الإرهابية على بلاده.
وأشار زبيدوف إلى أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى سورية خلال الأيام القادمة، مؤكداً أنه في مثل هذه الكوارث فإن دول العالم وشعوبها يجب أن تقف إلى جانب بعضها البعض.
ونوه زبيدوف بدور سورية المهم على مستوى المنطقة والحفاظ على استقرارها، مشدداً على دعم بلاده لسيادة سورية واستقلالها ووقوفها إلى جانبها في مكافحة الإرهاب حتى تحقيق النصر الكامل عليه، مشيراً إلى أن هذا النصر ما كان ليتم لولا صمود الشعب والتفافه حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وأوضح السفير زبيدوف أن بلاده حريصة على تطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتنفيذها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، معرباً عن أمله في أن تتمكن طاجيكستان من المساهمة في مرحلة إعادة إعمار سورية.