الدفاع الروسية: أوروبا سلّمت نظام كييف مواد مشعّة لتنفيذ استفزاز واتهامنا به

موسكو – تقارير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوروبا سلّمت سلطات النظام في كييف حاويات مواد مشعّة لتنفيذ استفزاز واتهام القوات المسلحة الروسية به.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها اليوم: إن نظام كييف قبل بدء الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب انتهاك جسيم لالتزامات الاتفاقية بشأن الأمان النووي أثناء عملية عسكرية خاصة، مشيرة إلى أنه لتنفيذ هذا الاستفزاز تم تسليم حاويات تحوي موادّ مشعّة لأوكرانيا من أراضي إحدى الدول الأوروبية، متجاوزة التفتيش الجمركي لاستخدامها لتلويث محلي للمنطقة الواقعة في نطاق إحدى المنشآت الخطرة التي يسيطر عليها نظام كييف.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعية في أوكرانيا، تتسبّب بتسرّب مواد مشعّة وتلوّث المنطقة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 العديد من المنشآت والأهداف العسكرية الأوكرانية، بينها مدافع ومخازن ذخيرة ومركبات قتالية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن العمليات الهجومية التي تشنّها القوات الروسية في محور دونيتسك، أسفرت عن مقتل نحو 250 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبات عسكرية ومدافع هاوتزر.

وفي اتجاه كوبيانسك، استهدفت القوات الروسية بنيران المدفعية تمركز القوات الأوكرانية، وكذلك المعدات العسكرية، ما أسفر عن مقتل نحو 70 جندياً، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وفي محور كراسنو ليمان، أسفرت الضربات التي شنّتها طائرات العمليات التكتيكية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ضد أهداف عن حوالي 200 قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وفي محور خيرسون، تم القضاء على نحو 15 جندياً أوكرانياً وتدمير عدد من الآليات العسكرية والمدافع، كما تم قصف 4 مخازن للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وحسب البيان، استهدفت القوات الروسية خلال الساعات الماضية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر نقطة انتشار الفوج 383 الخاص بالطائرات المسيرة، وكذلك مستودع ذخيرة للمدفعية بالقرب من محطة سكة حديد بالقرب من مدينة خميلنيتسكي.

إلى ذلك، أصيب 10 أشخاص بجروح اليوم نتيجة استهداف نظام كييف مركز مدينة دونيتسك بالصواريخ.

ونقلت وكالة تاس عن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله اليوم: “إن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخاً من طراز غراد باتجاه دونيتسك خلال دقيقتين”، مشيراً إلى سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة بالبنية التحتية.

وأعلن عمدة المدينة أليكسي كولمزين أن من بين الجرحى طفلين.

وتسبّب القصف الأوكراني بأضرار في مكتبة ومدرسة ومتنزه وروضة أطفال.

من جهة ثانية، أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين أن الخدمات الخاصة الأوكرانية التابعة لنظام كييف تقف وراء تنظيم الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن باستريكين قوله: خلال التحقيق تم إثبات الرواية بأن الخدمات الخاصة الأوكرانية متورّطة في تنظيم هجوم إرهابي على جسر القرم، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تحديد هوية 12 شخصاً على صلة مباشرة بارتكاب هذه الجريمة، بمن فيهم مواطنو أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وروسيا وأن من بينهم 8 رهن الاعتقال.

وأوضح باستريكين أن جميع المعلومات الواردة ملخّصة ومنظمة من أجل تكوين صورة كاملة عمّا حدث وعن الأشخاص الآخرين المتورّطين في هذه الجريمة.