العدوان الإسرائيلي يتسبب بأضرار في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق وثقافي كفرسوسة

وأوضح مصدر في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، مبيناً أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.