العدوان الإسرائيلي يتسبب بأضرار في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق وثقافي كفرسوسة

19-فبراير-2023

أدى العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً بدمشق ومحيطها فجر اليوم إلى أضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة.

وأوضح مصدر في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، مبيناً أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.

19-فبراير-2023

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