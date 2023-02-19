العدو الإسرائيلي يستهدف الأماكن الأثرية والمنشآت التعليمية والثقافية في دمشق

استهدف العدوان الغاشم الذي نفذه العدو الإسرائيلي على مدينة دمشق ومحيطها فجر اليوم قلعة دمشق الأثرية، حيث ألحق انفجار صاروخ للاحتلال أضراراً مادية كبيرة في المباني الإدارية والمكاتب الخاصة لإدارة القلعة، وتسبب بدمار كبير في المعهد التقاني للفنون التطبيقية والمعهد التقاني للآثار، كما أدى استهداف آخر إلى أضرار في المركز الثقافي العربي في كفر سوسة.

وتفقّدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح الأماكن المتضررة التي استهدفها العدوان، ووجّهت الفرق الفنية في الوزارة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء المسح الأولي لتقييم الأضرار، وتأمين أماكن بديلة لإكمال سير العملية التدريسية للمعهدين المتضررين.

وأكدت الدكتورة مشوّح أن الأماكن المستهدفة هي مؤسسات تعليمية وثقافية ولا يوجد فيها أي مواقع عسكرية، وهو دليل لا يرقى إليه الشك على إجرام هذا الكيان العنصري الذي يستهدف هويتنا وحضارتنا ولا يتوانى عن ارتكاب أي عمل إجرامي في سبيل تحقيق أهدافه.