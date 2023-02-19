الكسل يسبب الوفاة

19-فبراير-2023

أظهرت دراسة جديدة أن معظم سكان دول أوروبا لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، كما سجلت الدراسة أن الكسل يتسبب في وفاة مبكرة لأكثر من 10 ألاف شخص سنوياً في أوروبا فقط.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي، إن أكثر من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي لا يصل إلى مستوى التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة إلى المكثفة في كل أسبوع.

وأوضحت المنظمة أنه إذا اهتم الأشخاص الكسالى بنصيحة منظمة الصحة العالمية، لن يتم منع وفاة 10 آلاف شخص بشكل مبكر فقط، وإنما زيادة متوسط العمر المتوقع لمواطني الاتحاد الأوروبي بمقدار شهرين.

وقالت الوكالة إن الحركة المنتظمة أحد أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المرء لعقله وجسده.

وأوضحت أن ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري وبعض أمراض السرطان، وغيرها من الأمراض.

وتمارس النساء الرياضة بنسبة أقل من الرجال، ويتضح هذا بشكل خاص في

ويمارس نحو 73% من الرجال بين عمر 15 و24 عاماً الرياضة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقارنة بنسبة 58% من النساء.

ورأت الدراسة أن الدخل المادي يمثل عاملاً آخر، ومن بين أولئك الذين وصفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة العاملة، قال 24% فقط إنهم يمارسون الرياضة بانتظام، في حين قال 51% من المجموعات ذات الدخل الأعلى إنهم يمارسون الرياضة بانتظام.

19-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

مضرب حماة ينشط فئاته العمرية قبل استئناف النشاط

15-سبتمبر-2020

من بوابة السعر المناسب البالة.. إقبال كبير على أسواقها  واستثمار متزايد في اقتصاد المعيشة

4-يوليو-2019

شهداء سورية يكتبون ملاحم العز وأسطورة النصر

7-مايو-2018

أحلام الرواية العربية..!

12-أكتوبر-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى