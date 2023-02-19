المحافظة تنفي انهيار بناء بالمزة وتبدأ بالتدعيم الفوري لعودة القاطنين

19-فبراير-2023

البعث أون لاين – علي حسون:

نفى رئيس دائرة خدمات المزة المهندس فكرت عاقل صحة الشائعات حول انهيار بناء في مزة جبل ٨٦، مؤكداً في تصريح خاص ل”البعث” أن البناء تم إخلاءه احترازياً حفاظاً على سلامة سكانه بعد أن تبين وجود تصدّع في العنصر الإنشائي في عمود طرفي نتيجة قلة المادة الأسمنتية أثناء البناء.
وبين عاقل أن المحافظة بدأت على الفور بعملية التدعيم بعد الإخلاء واتخاذ قرار اللجنة المختصة من أجل الإسراع بعودة القاطنين إلى البناء وذلك على نفقة المحافظة بالكامل .
يُشار إلى أن البناء قديم مؤلف من طابق أرضي و٥ طوابق علماً أن المحافظة قامت على الفور بإخلاء البناء نتيجة تخوف السكان وسماع أصوات من أحد الاعمدة.

19-فبراير-2023

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