تركيا… ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40689 شخصاً

أنقرة – مسقط – سانا:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الجاري إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارىء التركية آفاد يونس سيزر قوله: إن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول نهاية اليوم، وستقتصر جهود البحث والإنقاذ فقط على بضعة أبنية.

بدوره أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أنه بلغ العدد الإجمالي للمصابين 21 ألفاً و859 شخصاً.

وكانت، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غرب ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه تم رصد الهزة التي وقعت على عمق 2 كيلومتر على بعد أربعة كيلومترات، جنوب منطقة نورهاك بالولاية.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهزة.

وفي عمان، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة الدقم العمانية.

وقال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان اليوم: إن الهزة الأرضية بقوة 4.1 درجات وبعمق 16.3كم، وتبعد 451كم جنوب غرب مدينة مسقط و 9 كم شمال غرب مدينة الدقم.