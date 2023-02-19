تشكيل عشرين لجنة بدمشق .. ونائب المحافظ : الأبنية معظمها سليمة

دمشق – علي حسون

شكلت محافظة دمشق ٢٠ لجنة مختصة من أجل الكشف على جميع الابنية التي يعيش أصحابها توجساً من احتمالية وجود أضرار نتيجة الهزة الأرضية التي عاشتها دمشق .

وبين نائب المحافظ علي المبيض أن المحافظة تلقت أكثر من ألف اتصال حول تخوف المواطنين من وجود تصدعات أو ما يهدد منازلهم.

حديث نائب المحافظ جاء خلال لقاء دعت إليه المحافظة كافة الوسائل الإعلامية للحديث مع المحافظ المهندس محمد طارق عن أهمية إجراءات السلامة المطلوبة قبل وأثناء وبعد الزلزال، إلا أن اللقاء غاب عنه المحافظ نتيجة اجتماع طارئ على حد قول نائب المحافظ الذي لم تكن في حوزته معلومات كافية عن فحوى اللقاء كونه لم يقدم إجابات واضحة عن بعض أسئلة الإعلاميين، إذ اكتفى بقوله بإن المحافظة تريد من الإعلام حشد الطاقات من أجل تقديم المعلومة الصحيحة حول الكارثة الحاصلة و العمل كفريق واحد مع المحافظة والمديريات المعنية

لتفعيل دور الإعلام الصادق والهادف لطمأنة المواطنين وإيصال الحقيقة من أصحاب الاختصاص وخاصة في ظل انتشار الشائعات بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي بما يخص الزلزال وتداعياته.

وخلال حديث نائب المحافظ عن لجان الكشف و تأكيده على سلامة معظم الابنية في دمشق بنسبة كبيرة وصل خبراً عن إخلاء بناء في مزة جبل ٨٦ نتيجة وجود تصدعات نتيجة وجود تصدعات .

يشار إلى أن “البعث” تواصلت على الفور مع رئيس دائرة خدمات المزة المهندس فكرت عاقل الذي أكد أن المحافظة بدأت على الفور بعملية التدعيم للبناء الذي تم إخلاءه من أجل عودة القاطنين إليه بالسرعة الكلية ، مبيناً أن الإخلاء جاء بشكل احترازي من أجل الحفاظ على سلامة الأهالي بعد أن تبين وجود تصدع في العنصر الإنشائي في عمود طرفي نتيجة قلة مواد الأسمنت أثناء البناء .